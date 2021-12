Piano di Sorrento, via ponte Orazio lavori infiniti

Piano di Sorrento ( Napoli ) Ancora disagi legati ad i lavori di ripristino del ponte Orazio, iniziati due anni fa e che porteranno finalmente al ripristino dello stato di sicurezza ed alla riapertura della sede stradale che collega la città di Piano di Sorrento con Meta. Ricordiamo che il 2 aprile 2017 Via Ponte Orazio venne interessata da un evento franoso del costone roccioso che determinò il cedimento parziale di un tratto della stradina e che, solo per un caso fortuito, non si registrarono vittime ma la strada venne immediatamente chiusa ed interdetta al traffico veicolare e pedonale in attesa di poter ripristinare una situazione di sicurezza. In questi anni più volte i residenti hanno chiesto a gran voce che il problema venisse risolto e la strada riaperta anche perché costituisce un collegamento importante tra le due città della penisola sorrentina. I residenti hanno confidato a Positanonews che ci potrebbero essere altri punti critici e che in occasione delle prossime piogge potrebbero esserci altri problemi, sarebbe utile fare un continuo monitoraggio dell’area ma abbiamo visto dei lavori procedere a rilento, forse ci sono stati buoni motivi, ma quello che è certo è che sono senza controllo alcuno al momento .