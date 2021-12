Piano di Sorrento, tanti disagi a Villa Fondi, molti mandati indietro . Cappiello “Parlerò con la Formisano”

Piano di Sorrento ( Napoli ) Oggi pomeriggio calca all’hub vaccinale di Villa Fondi . In decine per farsi il vaccino, anche prime dosi, dopo l’introduzione del Super Green Pass . Abbiamo sentito anche Salvatore Cappiello ieri mattina al mercatino “I disagi ci sono, mi sono messo in fila per la terza dose nei giorni scorsi fra gli altri e ho visto che i tempi sono lunghi ed il personale è poco , parlerò con la Formisano”. Ci sono tanti problemi e la necessità di alzare l’attenzione sul Coronavirus Covid – 19 anche da parte dell’ex sindaco Vincenzo Iaccarino, dall’ASL Napoli di Castellammare di Stabia intanto giungono notizie poco rassicuranti sulle scuole della Penisola Sorrentina come riferito dal dottor Coppola quindi bisogna muoversi al più presto.