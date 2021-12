Piano di Sorrento: stamattina il Consiglio Comunale in diretta. In data di oggi, 28 dicembre 2021, alle ore 8.30, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, è indetto il Consiglio Comunale presso la Sala consiliare della Casa comunale.

Gli argomenti iscritti all’ Ordine del Giorno sono i seguenti:

Interrogazione ed interpellanze; Nomina commissione locale paesaggio; Ratifica delibera di giunta comunale n.139 del 30.10.2021 avente come oggetto “variazione di bilancio 2021”; Approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2021, corredato dalla relazione sulla gestione del gruppo amministrazione pubblica del Comune di Piano di Sorrento; Razionalizzazione annuale delle società partecipate al 31 dicembre 2021 – art do DLGS 175/2016 – provvedimenti Riconoscimento debito fuori bilancio: pagamento sentenza n. 936/2021 del tribunale di Torre Annunziata – Giudizio Civile Maresca Carmela C/Comune; Riconoscimento debito fuori bilancio: pagamento ordinanza n. 4326/2021 emessa dalla suprema Corte di Cassazione VI sez. Civile; Riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento spese di giudizio su sentenza 1754/20 emessa dal Giudice di Pace di Sorrento su ricorso presentato dall’Avv. Viggiano Filippo; Riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento di spese di giudizio su sentenza 446/21 emessa dal Giudice di Pace di Sorrento su ricorso presentato dall’Avv. Luigi Mulone; Riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento spese di giudisio su sentenza 1825/20 emessa dal Giudice di Pace di Sorrento su ricordo presentato dall’Avv. Vizzi Oronzo; Riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento spese di giudizio su sentenza 527/21 emessa dal Giudice di Pace di Sorrento su ricorso presentato dagli Avv.ti Anna Pae e Marco di Mauro; Riconoscimento debito fuori bilancio: pagamento sentenza n. 5037/2021 resa dal Tar Campania nell’ambito del ricordo al Tar promosso dalla ditta Gafin S.A.S. C/Comune; Riconoscimento debito fuori bilancio: pagamento sentenza n. 6566/2021 emessa dal Tar Campania sez. VII nell’ambito del procedimento Palomba Roberta C/Comune; Riconoscimento debito fuori bilancio: pagamento sentenza n. 1459/2021 del Giudice di Pace di Sorrento – Giudizio Civile Malvone VAleria C/Comune; Riconoscimento debito fuori bilancio; pagamento competenze professionali giudizio Gargiulo Agostino C/Comune – Incarico conferito con D.G.N.2 del6/1/19; Riconoscimento debito fuori bilancio per pagamento spese di giudizio su sentenza 574/21 emessa dal Giudice di Pace di Sorrento su ricorso presentato dall’Avv. Raffone Dario; Approvazione del nuovo regolamento sulla gestione del centro di raccolta comunale (art. 183, comma 1, lettera CC); del d.lgs n. 152 del 12 aprile 2006 e s.m.i., dm 08 aprile 2008, n. 31623.

Diretta streaming della seduta visibile al seguente link: https://www.comune.pianodisorrento.na.it/it/content/diretta-web