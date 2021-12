Piano di Sorrento, si nomini Vincenzo Iaccarino delegato dai sindaci per il Covid

Piano di Sorrento ( Napoli). Riprendiamo condividendolo un post dal gruppo Facebook di Sei di Piano di Sorrento, siamo in un momento delicato e difficile nel mondo, in Italia e in Campania e occorre unire le forze. In merito a quanto si sta verificando negli ultimi giorni al punto vaccinale di Villa Fondi, proporrei allASL NA 3, nonché ai sindaci della penisola Sorrentina di nominare un esperto facendo funzioni (come Gen Figliuolo per il governo) in grado di gestire l’ennesima emergenza Covid.

Mi sento, credo di non essere il solo, di proporre il dott. Vincenzo Iaccarino quale coordinatore per questa fase di contagi.

Il dott Iaccarino(già sindaco di Piano), ha gestito in modo eccellente la precedente emergenza Covid.

Uomo di esperienza medica, e abile interlocutore con il palazzo della Regione nonché artefice dell’ospedale unico PS.

Il momento non è dei migliori e di certo non si può andare avanti nel vago aspettando che i vaccini arrivino dal cielo, anzi dal mare vista la posizione di Villa Fondi.

Non credo che sia il momento di guardare ai colori della politica, ma ora più che mai bisogna agire per la tutela della salute pubblica.

Buona serata E M.