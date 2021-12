Non manca solo l’albero di Natale per queste feste che, per scelta , come ci ha detto il sindaco Cappiello, l’amministrazione non ha voluto mettere in Piazza Cota . Ci sono tante lamentele Ma tutta la zona di Piano di Sorrento comprendente Via Madonna di Roselle, via Ripa di Cassano, via Bagnulo, via cassano, via Gottola, tutta la zona che potremmo descrivere come Piano zona “Cassano” è sempre compresa nel territorio di Piano di Sorrento? Nel caso lo fosse, qualcuno potrebbe spiegarmi per quale motivo non è stata ancora collocato alcun addobbo natalizio ? Chi ha la responsabilità di organizzare le luminarie potrebbe tener conto anche di noi? Per adesso qualche addobbo natalizio (come sempre) noi l’abbiamo installato. . .. La “zona di giù ” viene sempre più spesso dimenticata…… Siamo anche iscritti all’ ASCOM di Piano di Sorrento!!! Il nostro è un piccolo centro commerciale, che combatte già, come tutti gli altri commercianti, su tutto il territorio, con il problema del parcheggio e di tutte le varie difficoltà che ne derivano….per lo meno non dimenticatevi di noi….Grazie!