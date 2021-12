Piano di Sorrento senza albero di Natale. L’ex sindaco Vincenzo Iaccarino: “Che tristezza”

Piano di Sorrento. L’ex sindaco Dott. Vincenzo Iaccarino, attuale consigliere comunale di minoranza, interviene con un post sulla notizia rilanciata da Positanonews sulla scelta di non installare il tradizionale albero di Natale in Piazza Cota, decisione che molti cittadini non hanno apprezzato: «Ho appreso da Positanonews, con la dichiarazione del vicesindaco Gianni Iaccarino, che l’Amministrazione ha scelto di non mettere il tradizionale albero di Natale in Piazza Cota. Sarebbe interessante che si spiegasse la ragione di tale scelta per soddisfare la curiosità di tanti che ce lo stanno chiedendo visto che Piano di Sorrento è l’unico Comune della Penisola Sorrentina a non aver installato, con le luminarie, anche il tradizionale albero che, ricordo, è sempre stato chiesto anche dai commercianti per abbellire la Piazza alimentando anche un vivace dibattito. Se è stata una scelta, ce ne spieghino la ragione.

Anche i bambini lo aspettano. Anche se piccolo ma mettetelo! Che tristezza!».