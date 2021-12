Piano di Sorrento, screening gratuiti in piazza Cota

Lunedì 20 dicembre appuntamento con la prevenzione, realizzato in collaborazione tra il Comune di Piano di Sorrento e l’Asl Napoli 3 Sud nell’ambito del progetto Pienz’ a salute. Dalle ore 9 alle ore 18 un camper dell’Asl stazionerà in piazza Cota e tutti i cittadini che vi si recheranno potranno usufruire delle seguenti prestazioni:

– Pap test (donne 25-29 anni),

– Pap test Hpvd Dna (donne 30-64 anni),

– Prenotazione mammografia (donne 45-69 anni)

– Screening del tumore del colon retto (uomini e donne 50-74 anni) con consegna del kit

Sarà presente inoltre un punto informativo e di supporto e consulenza per le neomamme, sui “primi 1000 giorni” dei bambini e sul calendario vaccinale in età pediatrica, e sulle attività del consultorio per persone con disforia di genere.

Tutte le prestazioni sono gratuite e non occorrono prescrizioni né prenotazione