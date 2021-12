Piano di Sorrento. Oggi doveva esserci il primo e tanto atteso appuntamento con il Villaggio Sociale di Babbo Natale organizzato dalla Cooperativa Alma alle spalle del Castello Colonna, in Via Cermenna. Purtroppo la pioggia incessante ha costretto gli organizzatori a sospendere la data odierna e, quindi, si rinnova l’appuntamento per sabato 11 e domenica 12 dicembre.

Ad ospitare il villaggio è l’azienda Agricola “L’antico Uliveto”, partner storico della Cooperativa sociale Alma. Non resta, quindi, che attendere le prossime date per poter godere della magia di questo villaggio, ricco di luci ed attrattive. Ricordiamo che l’ingresso è gratuito e vi permetterà di tuffarvi nell’atmosfera natalizia che sicuramente vi riscalderà il cuore.

Nel percorso ci saranno laboratori interattivi per minori ispirati alla redazione della tipica lettera di Babbo Natale; punti di ristoro per ritrovare i tipici sapori del Natale (cioccolata calda, vin brulè, biscotti, torrone, dolciumi…); stand adibiti alla distribuzione dei prodotti solidali realizzati dai ragazzi della Cooperativa (alberelli, pastori, gadget natalizi…); incontro con gli animali della fattoria (bovini, ovini, cavalli, pony, cervi…); postazione di Babbo Natale.

La disabilità quale sinonimo di limite e diversità lascia quindi spazio alla cooperazione inclusiva quando i ragazzi del Team Alma, incaricati di ruoli e compiti ad hoc presso i vari punti del percorso in base alle proprie attitudini, passioni e competenze, si rivelano quali risorse imprescindibili per la realizzazione dell’evento. Lo spirito di condivisione dell’iniziativa vuole concretizzare un’occasione di interscambio sul territorio ad ogni livello, offrendo a tutti i cittadini il libero accesso al Villaggio ed invitandoli quindi ad essere essi stessi parte integrante della rete che avvolge il terzo settore in penisola sorrentina.