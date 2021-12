Piano di Sorrento, rampe per Marina di Cassano bloccate per lavori ed ascensore chiuso. Come fare per raggiungere il borgo?

Piano di Sorrento. Sul gruppo Facebook “Sei di Piano di Sorrento se…” viene pubblicato il video di un cittadino che pone in luce i disagi che stanno vivendo i residenti del borgo di Marina di Cassano che hanno sempre maggiori difficoltà per potersi spostare. Le rampe di accesso al borgo sono, infatti, interessate da lavori e quindi il transito veicolare viene bloccato spesso a lungo per consentire l’esecuzione delle opere di manutenzione. Al contempo dalle 13.00 in poi l’ascensore che collega Ripa di Cassano con il borgo marinano non è più in funzione. La domanda inevitabile è: “Come fare per poter raggiungere Marina di Cassano visto che non esistono altre strade di accesso?”. Il video lo testimonia benissimo evidenziando come un residente sia costretto ad attendere a lungo prima di poter percorrere le rampe e fare quindi ritorno a casa.

E’ chiaro che i lavori si devono svolgere e creano inevitabilmente la chiusura prolungata delle cosiddette “tese”. Forse sarebbe almeno il caso di allungare l’orario di funzionalità dell’ascensore in modo da agevolare i residenti fino a quando le rampe non siano completamente fruibili.