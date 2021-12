Piano di Sorrento, ragazza del servizio civile in quarantena per persona di famiglia contagiata dal Covid. Gira un messaggio su whatsapp al proposito di contagi di coronavirus Covid – 19 fra i ragazzi e le ragazze del servizio civile, che vediamo abitualmente a piano terra a prendere misure e green pass . Ci tranquillizzano nel senso che solo una ragazza pare sia in quarantena, per uno stretto contatto. Fra le lamentele il fatto che tutti si siano dovuti fare il tampone a proprie spese. Su questo punto insistiamo con la nostra richiesta fatta da settimana di una campagna di screening anche nella scuola, infatti lo stesso dottor Coppola , responsabile del settore per l’ASL Napoli Castellammare di Stabia, ha detto che in almeno la metà delle classi scolastiche della penisola sorrentina c’è un contagiato. Questo spingerebbe a fare uno screening come hanno fatto in Costiera amalfitana già da tempo . Quindi nessun allarme, bisogna convivere con questa pandemia, ma riteniamo giusto far sapere le cose ai cittadini. Sereno fine settimana a tutti.