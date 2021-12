Piano di Sorrento ( Napoli ) Oggi si dona il sangue. Giovedì pomeriggio 16/12 dalle ore 15.30 alle ore 20.30in piazza della Repubblica a Piano di Sorrento per chi ha voglia di dare il suo contributo con la donazione del sangue . I donatori vengono sottoposti ad accurata visita medica per verificare la loro idoneità alla donazione e riceveranno le seguenti analisi per monitorare il proprio stam e fattore RH… Sideremia, creatinina, proteine totali, colesterolo hdl, colesterolo, trigliceridi, ast/sgot(transaminasi) abHiv(aids) tpha(sifilide) hcv ab(epatite c) hb s ag (epatite b) nat (hbv-hcv-hiv) rbc (globuli rossi) hb(emoglobina) hct(ematocrito) mcv mch mchc plt (piastrine) wbc(globuli bianchi) neutrofili % monociti % eosinofili % basofili %