Piano di Sorrento, oggi a Villa Fondi open day per le vaccinazioni dei bambini dai 5 agli 11 anni

Piano di Sorrento. Dalle ore 14.00 alle 18.30 di oggi, presso il centro vaccinale di Villa Fondi, open day riservato ai bambini dai 5 agli 11 anni di età. Al momento ci sono circa una quarantina di adesioni. Purtroppo nel comunicato ufficiale non era stato precisato che, per questo tipo di vaccinazione, era necessaria la registrazione sul portare della Soresa (Società Regionale per la Sanità) della Regione Campania pur non essendo invece richiesta la prenotazione. Per chi non lo avesse fatto ricordiamo che la registrazione può essere effettuata anche poco prima di recarsi all’hub vaccinale o nel mentre si attende il proprio turno.

Per rendere più “piacevole” l’attesa per i più piccoli è presente anche un’animazione con personaggi dei cartoni animati.

Si ricorda, altresì, che per la vaccinazione occorre che il minore sia accompagnato dai genitori o, eventualmente, da un genitore munito di delega dell’altro.