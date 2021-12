Piano di Sorrento, Natale senza albero in piazza Cota, lo conferma anche il sindaco Cappiello. Ma arrivano gli zampognari

Piano di Sorrento ( Napoli ) Natale senza albero e senza un programma. Un Record nella storia recente carottese . Nessun comune della Penisola Sorrentina si è trovato a due giorni dalla vigilia dell’ Immacolata senza programma e senza albero di Natale, se ci fosse un motivo per non mettere l’albero non lo sappiamo. “E’ stata una scelta non mettere l’albero- ci spiega Gianni Iaccarino – per il programma martedì lo decideremo in Giunta”. Da voci di corridoio, anche se il vicesindaco non ci ha rivelato nulla, sembra che ci sia, dopo Positano, anche a Piano Peppe Barra , quindi il programma ci sarà “Il ragioniere a scavalco con Massa Lubrense ha creato dei problemi, siamo stati eletti comunque da poche settimane, in ogni caso mettere un albero che è la cenerentola della penisola Sorrentina non è nostra intenzione, preferiamo abbellire in altro modo e meglio la città” . Dunque alle decine di persone che chiedevano conferma, è proprio così, l’albero a Piazza Cota, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, non ci sarà . In ogni caso non manca il clima natalizio nella cittadina arrivano anche gli zampognari da Ischia , anche se in genere li vedevamo dal Cilento o Sannio e Irpinia, fra Salerno, Avellino e Benevento. Comunque per la settimana prossima ci sarà il programma natalizio e lo pubblicheremo