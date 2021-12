Piano di Sorrento, l’interpellanza della minoranza sulle luminarie natalizie. Il consigliere comunale di Piano di Sorrento e capogruppo di “Piano nel Cuore”, si è rivolto al sindaco Salvatore Cappiello ed all’assessore Annalisa Pasquariello per quanto riguarda gli addobbi, eventi ed iniziative del Natale.

Premesso che:

l’Amministrazione non ha fornito alcuna spiegazione sul mancato allestimento in Piazza Cota del tradizionale Albero di Natale;

Piano di Sorrento è l’unico Comune della Penisola Sorrentina ad aver operato tale scelta a fronte di consistenti spese fatte per allestimenti ed eventi;

siamo stati sollecitati dai Cittadini a dare una spiegazione su tale scelta;

che altri Comuni, pur contendendo le spese per gli addobbi di Natale, hanno allestito addirittura più alberi di Natale nelle piazze cittadine proprio in virtù della simbologia ad essi legata

si interpella il Sindaco e l’Assessore Pasquariello sulle reali motivazioni per cui è stata fatta questa scelta e a quanto ammonta complessivamente la spesa sostenuta dal Comune per addobbi, eventi ed altre iniziative in occasione del Natale 2021.