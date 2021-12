Piano di Sorrento, l’ex sindaco: “Non sottovalutiamo il Covid. Per un Natale in sicurezza dobbiamo intervenire”

In merito ad una presunta ennesima ondata del contagio da Covid 19 si è espresso l’ex sindaco e attuale consigliere d’opposizione al comune di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino. Iaccarino scende in campo con la sua squadra, la vecchia guardia dell’amministrazione carottese, e per la gestione dell’emergenza sanitaria sembra disposto ad abbattere ogni divario politico nella speranza di trascorrere un Natale quanto più possibile sereno. Ecco le sue parole: Sicuramente non bisogna creare allarmismi, ma neanche si deve sottovalutare il riacutizzarsi dell’emergenza pandemica covid-19 anche nei nostri Comuni come risulta dai dati e dalle dichiarazioni preoccupate che si registrano. Purtroppo bisogna continuare a fare i conti con questa calamità sanitaria, senza abbassare la guardia e sapendo che, trattarla con superficialità, significa esporre a rischi molto più gravi l’intera comunità. Avendo vissuto la pandemia sin dal suo manifestarsi e nel pieno delle ondate che l’hanno contraddistinta, sono consapevole che occorre produrre il massimo sforzo per arginare gli effetti di questa quarta ondata, svolgendo un’azione sinergica di forte sensibilizzazione civica nei confronti del vaccino per le terzi dosi e di chi ancora non ha fatto la prima esponendosi a gravi rischi. Noi siamo a disposizione dell’Amministrazione per affrontare questa nuova emergenza forti dell’esperienza maturata e adottando le strategie adeguate oltre ad attivare una rete di controlli adeguata alla gravità della situazione. Se vogliamo vivere un Natale in sicurezza e soprattutto dopo le festività non ritrovarci in situazioni critiche, questo è il momento di intervenire con scelte chiare e azioni concrete.