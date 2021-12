Piano di Sorrento, la Lattene in pole position come nuovo segretario comunale

La Dottoressa Loredana Lattene, Segretario Generale del Comune di Castellammare di Stabia e in precedenza a Sant’Agnello ( nella foto col sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani) In questi giorni, come ampiamente previsto da Positanonews, il sindaco Salvatore Cappiello ha chiesto al Prefetto di Napoli, come per prassi e legge, di pubblicare un avviso di disponibilità cosa che la dottoressa Lattene ha fatto.. A breve novità, aggiornatevi sempre con Positanonews