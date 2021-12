Piano di Sorrento, la comunità delle Suore Agostiniane in lutto per Suor Teresa Discenza

Piano di Sorrento. Lutto nella comunità delle Suore Agostiniane per la nascita al cielo di Suor Teresa Discenza. Con il suo dolcissimo sorriso ha accolto per anni tantissimi bambini nel percorso dell’asilo, accompagnandoli con amore nei loro giochi ed avendo sempre per loro una carezza ed uno sguardo buono. Tantissimi carottesi hanno vissuto i primi anni del percorso scolastico insieme a lei e la porteranno per sempre nel cuore.

Da qualche anno Suor Teresa non viveva più nel Monastero in Via San Michele ma si era trasferita a Rieti e proprio presso la cattedrale della città laziale che lunedì 27 dicembre si svolgerà il rito funebre alle ore 10.30.

Anche se da lontano saranno in tanti ad accompagnarla con la preghiera nel suo ultimo viaggio ringraziandola per tutto il bene e l’affetto che ha donato.

La redazione di Positanonews è vicina al dolore della comunità delle Suore Agostiniane alle quali porge le più sentite condoglianze.