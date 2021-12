Piano di Sorrento: il sindaco non conferma il Segretario Comunale

Piano di Sorrento: il sindaco Salvatore Cappiello non conferma il dott. Michele Ferraro come Segretario Comunale.

Era già nell’aria e lo avevo anticipato in un articolo del 30 ottobre scorso. “Non è un mistero che Cappiello voglia mettere mano alla macchina comunale, il primo sarà il segretario comunale, anche se è uno dei migliori professionisti in circolazione, perchè è la politica che è così, il cambiamento di amministrazione porta al cambiamento dei responsabili degli uffici.

Il dott. Ferraro era stato scelto per le competenze tecnico-giuridiche e gestionali, confacenti alle esigenze di questo Ente, come risultanti dalle complessive esperienze lavorative-professionali nonché dal bagaglio formativo di primario rilievo che vedono il professionista, laureato in legge, essersi ulteriormente perfezionato, a valle del corso (di durata biennale) – concorso nazionale di accesso alla carriera dei segretari comunali, in materie afferenti gli EELL con Master e numerosi Corsi di perfezionamento universitari e percorsi formativi di aggiornamento professionale non solo presso primarie Scuole Pubbliche di formazione…“. Precedentemente il dott. Ferraro è stato in servizio presso la sede del Comune di Casola di Napoli, ed aveva sostituito la dott.ssa Deborah De Riso che è stata segretaria comunale a Piano per le due amministrazioni-Ruggiero.