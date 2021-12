Piano di Sorrento, il segretario comunale Michele Ferraro a Positanonews “Avevi pronosticato bene”

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Un semplice messaggio signorile come lo è il personaggio, Michele Ferraro , che consideriamo uno dei migliori segretari comunali in circolazione in Campania, preparato, professionale, attento, sensibile ed ineccepibile nelle sue scelte anche coraggiose, ma sempre vantaggiose per l’ente, a lui va un affettuoso e caloroso saluto e la gratitudine dei carottesi, qualcuno aveva accusato Positanonews di essere partito lancia in resta contro l’amministrazione Cappiello , ma i nostri attenti lettori vedranno che in passato non abbiamo lesinato critiche alle varie amministrazioni che si sono succedute in Penisola Sorrentina, giuste o sbagliate, ma sempre non superando toni e livelli che vadano oltre la legittima dialettica fra stampa libera e politica, in realtà i fatti stanno dimostrando che avevamo ragione su tutti i fronti, dalle indovinate turnazioni fra il personale, fatte immediatamente dopo le elezioni, ma confermate solo oggi, alla gestione critica del coronavirus covid – 19 fra tamponi e vaccinazioni, per cui ente di riferimento rimane l’ASL e la Regione Campania, ma solo se una amministrazione attenta si interfaccia bene le cose funzionano, di cui ora si è presa consapevolezza. Ecco il commento

“Ciao Michele, avevi pronosticato bene, d’altra parte anche io non avevo dubbi al riguardo. Sono soddisfatto del lavoro svolto in quasi 5 anni e mezzo a Piano. Al momento sono in contatto con altre Amministrazioni di fascia superiore (che avevano fatto chiamate esplorative) per assumere l’incarico. Vedremo.

Non avrei proprio altro da dire…”

Il toto segretario lo abbiamo già fatto, l’ultimo nome la dottoressa Lattene, e ci sta pure il cambio per la logica dello Spoil System, ma Piano perde un valente professionista ed un uomo onesto e sensibile. Ad Maiora e auguri al segretario uscente e a chi verrà