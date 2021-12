Piano di Sorrento, il racconto del lunedì del Prof. Ciro Ferrigno: “La Cappella di San Nicola”

Piano di Sorrento. Riportiamo il consueto racconto del lunedì del Prof. Ciro Ferrigno che oggi, solennità di San Nicola, ci porta alla scoperta della cappella dedicata al Santo e sita in Via Santa Margherita, nel centro storico carottese: «Nicola nacque a Patara di Licia, il 15 marzo 270 e morì a Myra, dove era vescovo, il 6 dicembre 343; da sempre è venerato dalla Chiesa cattolica, da quella ortodossa e da tutto il mondo cristiano. Il culto si diffuse dapprima in Asia Minore, a Myra, dove la tomba, ben presto, fu meta di pellegrinaggi. Biografie e storie in greco e latino ne fecero progressivamente diffondere la venerazione in tutto il mondo bizantino, quello slavo e in Occidente, a partire da Roma ed in particolare da Bari, allora con tutto il Meridione, sotto il dominio di Bisanzio. Già nel Medioevo San Nicola divenne uno dei santi più popolari perché si diffondevano le leggende dei suoi interventi miracolosi a favore dei poveri, dei deboli ed in particolare dei bambini.

Com’è noto, le imbarcazioni della nostra marineria avevano stretti contatti con la Puglia, fin dall’alto Medioevo, un traffico intenso per il commercio del grano ma anche dell’olio e del vino. Da quella terra giunse, primo fra tutti, veicolato da marittimi e pellegrini, il culto per l’Arcangelo Michele, dopo le apparizioni del Gargano, e più tardi, quello per il Santo Vescovo Nicola. Certamente fecero grande impressione certe storie, come la dote per le ragazze che, per la povertà, il padre avrebbe avviato alla prostituzione o quella dei bambini uccisi da un barbaro macellaio per venderne la carne. L’intervento del Santo è provvidenziale: salva le ragazze donando loro la dote, fa risuscitare i bambini uccisi e, in nome di Dio, ristabilisce l’ordine naturale delle cose. Ecco perché in tante nazioni, in particolare del Nord Europa, San Nicola è l’atteso ed amato Babbo Natale o Santa Klaus.

Il 2 maggio 1334 il sacerdote Parisio Massa, ottenne la bolla episcopale per erigere una chiesa dedicata a San Nicola nell’antico Luogo di Carotto, la dotò di beni, riservando al suo casato, in perpetuo, il possesso del sacro edificio. La famiglia Massa era assai facoltosa e certamente traeva reddito direttamente o indirettamente dal commercio marittimo, sempre attenta all’ascolto, a cogliere idee, far proprie le devozioni dei popoli con i quali entrava in contatto. Infatti, secoli dopo, avrebbe introdotto a Carotto anche la venerazione per la Madonna della Libera. Furono sempre i Massa ad ottenere dalla città di Bari, cosa difficilissima, delle reliquie del Santo, con il sigillo dell’autenticità. Il cammino dei secoli portò alla nascita, proprio nella chiesetta di San Nicola, della Congrega di Spirito per i Giovani Carottesi, la Confraternita dei Luigini, l’Oratorio. Ancora il venerato Nicola e la gioventù, un cerchio che si chiude intorno al Santo, che oggi condivide l’altare con la Vergine Immacolata e San Luigi Gonzaga. Per tanti decenni questo luogo è stato il punto di riferimento, d’incontro, di socializzazione, di formazione, dov’è passato tutto “il fiore” della gioventù maschile carottese, attraversando il difficile periodo post unitario, le atrocità delle Guerre Mondiali, epidemie e povertà. Tra i rettori da ricordare almeno don Eduardo Mastellone e don Antonino Guarracino.

Recenti e ripetuti furti sacrileghi hanno portato via quelle poche preziosità che la chiesetta poteva vantare: un Crocifisso, dei quadri di un certo valore, l’antico Presepe e le stesse reliquie del Santo. Resta il bell’altare, costruito nel 1907, quando la chiesa fu allungata, che sostituì quello in legno, forse risalente all’ampliamento seicentesco. La tela ottocentesca della Madonna coi santi Nicola e Luigi, fu sostituita con tre piccole statue. L’Immacolata, in legno scolpito, proviene dalla Congrega dell’Annunziata, mentre i due santi sono in cartapesta leccese; la chiesetta ospita la sepoltura di don Eduardo. Dopo un periodo di declino, la rinascita della Confraternita dei Luigini ha portato linfa nuova alla chiesetta ed ai vasti ambienti attigui, ovvero le sale ed il campetto sportivo. Ora il Santo di Myra attende il ritorno dei ragazzi, la rinascita anche dell’Oratorio, perché crescano alla sua ombra altre generazioni di adolescenti e giovani, ai quali elargire i suoi doni, quelli preziosi per l’anima, dei quali è tanto ricco Santa Klaus!».