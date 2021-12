Piano di Sorrento, il piccolo Mirko chiede a Gesù Bambino la fine della pandemia per tornare a portare la “crocetta” in processione

In questi giorni di festa condividiamo questo bellissimo messaggio di auguri del piccolo Mirko, ricevuto e condiviso dalla pagina Facebook “Processione Nera” dell’Arciconfraternita Morte e Orazione di Piano di Sorrento. Un messaggio spontaneo come solo i bambini sanno essere e che tocca il cuore nella sua semplicità perché ci fa capire la sofferenza dei più piccoli nel vedersi privare della normalità. Nascere a Piano di Sorrento (e in penisola sorrentina) significa avere nel sangue la tradizione delle processioni della Settimana Santa e per tutti, grandi e piccini, il fermo forzato di questi due ultimi anni ha rappresentato una sofferenza difficile da spiegare a chi non è nato in questi luoghi.

Ci auguriamo davvero che la situazione possa migliorare e si possa ritornare ai nostri riti ed alle nostre tradizioni, con la felicità nel cuore sapendo che Mirko e tanti altri bambini potranno tornare a portare la propria “crocetta”.

Ecco il post della “Processione Nera”: «Quest’anno gli Auguri più belli ed inattesi li abbiamo ricevuti dal Piccolo Mirko. Raccogliamo i suoi auguri e li facciamo nostri come un testamento d’amore con una promessa: tutto andrà bene e presto Mirko riporterà la sua Crocetta!

“Caro Bambin Gesù, quest’anno ti voglio chiedere di aiutare tutte le persone che stanno soffrendo a causa di questo virus che non ci fa trascorrere le feste di Natale con i nonni e che speriamo che sia l’ultimo anno.

Ti prego di portare pace e serenità e di far tornare le cose come prima per tornare alla vita normale.

Ti prego di risolvere tutti i problemi per Pasqua così facciamo la Processione Nera perché

devo portare la Tua Crocetta che ho portato solo un anno. Auguri di Buon Natale. Mirko”».

(foto di Domenico Cinque)