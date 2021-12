Piano di Sorrento , il bel mercatino di Natale. Gianni Iaccarino “Facciamo vivere questa struttura con gli artigiani”. Ecco il video di Positanonews in diretta, non ci resta che invitarvi ad andarci ecco che dice il vice sindaco dell’amministrazione Cappiello. fino al 6 gennaio, la prestigiosa struttura novecentesca del mercato ortofrutticolo di Piano di Sorrento ospiterà una mostra/mercato d’arte ed artigianato, i cosiddetti “mercatini di Natale”, iniziativa promossa dall’Assessorato alla cultura, turismo e spettacolo del Comune di Piano di Sorrento in coordinamento con la direzione artistica dell’artista Elisabetta Marinella Surico di Formazioni creative.

La manifestazione si prefigge di dare risalto ai talenti artistici e ai maestri di alto artigianato della penisola, alle loro creazioni “fatte a mano” e far sì che questo evento possa diventare con il tempo il fiore all’occhiello del territorio.

L’Amministrazione comunale ha individuato nella pittoresca cornice del Mercato ortofrutticolo, la giusta collocazione per maestri che operano nel campo delle arti e discipline come la tessitura, la ceramica, il legno, la scultura, la pittura, ed esprimono con amore e con le loro mani esperte, manufatti dal sapore antico in chiave anche rivisitata e contestualizzata, ma che rappresentano ancora un segno incisivo del vero “made in Italy”.

Inoltre il Mercatino sarà una vera officina attraverso i laboratori e workshop adatti a bambini e aperti a chi vorrà sperimentare con le proprie mani, il passato che riaffiora nella contemporaneità e con le sue infinite nuove chiavi di lettura, attraverso anche materiali di riciclo e rigenerati.

L’evento sarà una nuova occasione d’incontro e confronto tra diverse esperienze e tradizioni, tra artisti e artigiani non solo del territorio, ma ospiterà anche artisti di livello nazionale ed internazionale.

I mercatini di Natale saranno infine l’occasione di fare promozione del territorio per visitatori italiani e stranieri che verranno a trascorrere un periodo di vacanza in Penisola sorrentina.

Spettacoli, musica e luci, coroneranno il tutto per creare un’esperienza indimenticabile ed unica per tutti.