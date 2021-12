Piano di Sorrento , Giornata mondiale dei diritti umani

Piano di Sorrento ( Napoli ) Prevenzione in Pillole

🎯GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI UMANI

10 dicembre 2021

Nel 1993 la Conferenza mondiale sui diritti umani ha infatti riconosciuto la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani

La Giornata Mondiale nasce da un’evidenza globale che è quella della pervasività del fenomeno della violenza degli uomini contro le donne.

Si tratta di un fenomeno strutturale, globale.

Un fenomeno che genera anche conseguenze sulla salute: è stato calcolato che patologie come la depressione, i disturbi d’ansia, le gravidanze non pianificate, le infezioni sessualmente trasmesse e l’infezione da HIV siano più frequenti nelle donne che hanno subito violenza rispetto a quelle che non l’hanno subita.

“La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne non è solo un evento di carattere simbolico che in qualche maniera evoca questo fenomeno sociale, ma è qualcosa di più perché corrisponde a un orientamento verso la prospettiva dei diritti umani”.

Sul piano dell’impegno istituzionale a livello nazionale è indubbio che ci sono numerose criticità perché si lavora molto sul piano della risposta penale, del rafforzamento dell’impianto repressivo e sanzionatorio, ma la stessa convenzione di Istanbul non mette in primo piano quelle che dovrebbero essere le altre aree di intervento e cioè la prevenzione.

In questo contesto bisogna chiedersi quanto contino l’educazione familiare e la formazione scolastica nel veicolare una cultura contro la violenza sulle donne. Bisogna trasmettere cultura del rispetto e del riconoscimento dell’altro come veicolo educativo di un modello

Nelle scuole è importante lavorare su queste tematiche in modo non estemporaneo, dato che potrebbe esserci chi in qualche misura è vittima di violenza diretta.

Personalmente ritengo che sia molto importante confrontarsi con le ragazze e i ragazzi e credo che questo confronto possa essere utile laddove viene sviluppato con una continuità nel tempo che permette di radicare, di consolidare un ragionamento, una riflessione che va oltre il dato di una singola iniziativa: si tratta, cioè, di sviluppare dei percorsi.

