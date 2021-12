Piano di Sorrento, falò dell’Immacolata alla Trinità a Castellammare in Villa Comunale, un fuoco di speranza. Un falò solo simbolico ma che riscalda il cuore quello carottese, sono tradizioni che non bisognerebbe perdere. Causa Covid sono molto limitate, a Positano alla Chiesa Nuova c’era per San Nicola, a Castellammare di Stabia, dove è molto forte con i “focarazzi” si farà questa sera alle 23 nella Villa Comunale . Con l’augurio davvero che sia un fuoco di speranza