Piano di Sorrento, disagi per i residenti di Marina di Cassano e della Ripa: “Vogliamo più controlli”

Piano di Sorrento non è solo la zona centrale e commerciale ma è anche la parte bassa con Villa Fondi, fiore all’occhiello della città e da due anni anche sede del centro vaccinale, e la spettacolare terrazza che affaccia su un altro gioiello cittadino, ovvero il borgo della Marina di Cassano. Sicuramente uno dei posti più belli di Piano di Sorrento con un panorama unico e mozzafiato. Ma non è tutto oro ciò che luccica perché a fronte di tanta meraviglia ci sono anche molti disagi per i residenti che spesso ci hanno segnalato la loro situazione e noi, che da sempre siamo vicini ai nostri lettori, abbiamo deciso di dare voce alle loro problematiche.

Eh sì, perché godere di quel mare e di quel panorama ha un prezzo molto caro che è legato al collegamento tra Marina di Cassano e la parte alta. L’ascensore che permette di raggiungere il borgo velocemente funziona, infatti, solo fino alle 13.00 e per i residenti, anche se in possesso di auto o motoveicoli, raggiunge la parta alta diventa difficile perché le rampe sono al momento interessata da lavori che ne limitano la fruibilità e sicuramente la rendono poco agevole. I residenti lamentano inoltre l’assenza di controlli con la conseguenza che spesso anche auto di non residenti, alle quali durante i lavori è fatto divieto di transito, raggiungono indisturbate il borgo marinaro bloccando la circolazione già difficoltosa.

A tutto questo si aggiunge un altro particolare che ha generato l’amarezza dei residenti in questo periodo di Natale durante il quale la Ripa di Cassano e la Marina sono state completamente dimenticate e lasciate prive di qualsiasi luminaria che avrebbe certamente arricchito uno dei posti più belli della città. A salvare la situazione un orsetto luminoso installato privatamente dal Bar Koral e qualche luce ai balconi delle abitazioni, a ricordare che anche laggiù è Natale e non solo nel centro di Piano di Sorrento perché, come sottolineano i residenti, non esistono cittadini di serie A e di serie B.