Piano di Sorrento: da “Urlo” è già Natale! L’aria natalizia è alle porte e “Urlo”, il famoso negozio di abbigliamento situato a Corso Italia Piano di Sorrento, il top in Penisola Sorrentina per qualità e convenienza, ha a disposizione tante offerte per i vostri regali. Si tratta di una vera e propria opportunità per arricchire il proprio guardaroba con capi alla moda a prezzi concorrenziali. Da “Urlo” troverete una vasta scelta di abbigliamento uomo-donna, tanti accessori e scarpe per tutti i gusti.

Il personale accogliente ed estremamente gentile è a vostra disposizione per ogni consiglio e per aiutarvi nella scelta del capo più adatto a voi.

Un’attività che punta sempre a nuove ed eccezionali iniziative per venire incontro alla clientela nel modo migliore.

Aperti dal lunedì al venerdì dalle 09:00-20:45

Info e contatti:

Corso Italia Piano di Sorrento

081 878 7596