Piano di Sorrento, ci sono anche le zeppole di Giusy Aversa nel Villaggio di Babbo Natale di “inclusione” . Giusy Aversa con Salvatore Del Santo rappresentano l’associazione chef Penisola Sorrentina per il Villaggio di Babbo Natale che si trova ai Colli di San Pietro in Via Cermenna. E’ un progetto di inclusione della cooperativa Alma, vi si accede dal Parco del Principe al Castello Colonna ai Colli di San Pietro a Piano di Sorrento, dove parcheggiare. Questa sera fino alle 21, domani tutta la giornata dalle 11. Ne abbiamo parlato anche con Albino Gargiulo della cooperativa Alma che fa terapia a ragazzi e ragazze che hanno dimostrato di essere capaci di grandi cose. Elfi e fate ci hanno accompagnato in questo posto fatato per poi farci consegnare la letterina di Babbo Natale . Non mancherà vin brulè, castagne e panini , davvero complimenti da Positanonews è una vera e propria magia. “Questo è un villaggio di Amore”, ci dice Giusy