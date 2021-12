Piano di Sorrento, buche pericolose sulle strade costituiscono ormai da tempo pericolo e fastidio per tutti

Piano di Sorrento, grosse buche in via Mortora e che continuano fino al campetto da calcio di San Liborio, costituiscono ormai da tempo motivo di disagio per gli automobilisti e di pericolo per la circolazione, in particolare per i ciclomotori e le biciclette. Tutti quelli che ci passano sono costretti a fare lo slalom, difficile con l’auto evitare le buche, che sono pericolose specialmente per chi viaggia in moto. Dopo tanto tempo che quelle buche sono lì è arrivato il momento per il comune di intervenire perché davvero non se ne può più e con il passare degli anni e il maltempo stanno diventando sempre più grandi e profonde. Non è la prima volta che queste buche vengono segnalate e sicuramente non sarà nemmeno l’ ultima perché come in tutte le cose si aspetta prima la tragedia e poi si prova a rimediare quando è orami troppo tardi. Tutta la strada andrebbe asfaltata e rimessa a nuovo il prima possibile.