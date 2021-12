Piano di Sorrento, botti di fine anno fra Iaccarino e Ruggiero “Non deve rispondere al posto di Cappiello, chi è il sindaco?”

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Se le danno di santa ragione, a parole, i due ex sindaci Giovanni Ruggiero e Vincenzo Iaccarino. Lo scontro sul ruolo che ha Ruggiero di Presidente del Consiglio di “parte”, come ha accusato Mario Russo , ex presidente del consiglio , che ha annunciato “Faremo una nota al Prefetto, i ruoli vanno rispettati” E Ruggiero ha replicato secco “Fattene una ragione… se non ti va bene, te ne puoi andare!” Insomma una bella premessa per gli auguri di Buon Anno

In ogni caso per completezza guardate la diretta del consiglio per seguire il consiglio