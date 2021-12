Piano di Sorrento, aumentano situazioni gravi legate al Covid di famiglie senza assistenza, torni la protezione civile ad occuparsente. Purtroppo il fenomeno del coronavirus covid – 19 non è terminato e stanno aumentando i contagi e le situazioni di difficoltà, come intere famiglie in quarantena. Da più parti si richiede di riattivare quel servizio che ben ha funzionato l’anno scorco con la protezione civile. Ci sono famiglie davvero in difficoltà