Piano di Sorrento, auguri ad Antonio Iaccarino per la laurea. Un nuovo dottore carottese da oggi, un orgoglio per papà Gianni, vicesindaco di Piano, e mamma Titina. Un percorso di sacrifici e impegni coronato con la Laurea in Chimica all’Università degli Studi di Pavia. Complimenti da Positanonews

Ad Maiora