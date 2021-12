Piano di Sorrento: auguri a Giuseppe ed Annamaria Mirone per i loro 50 anni di matrimonio! Traguardo importante per Giuseppe ed Annamaria Mirone: i titolari del Cinema delle Rose di Piano di Sorrento hanno raggiunto i cinquant’anni di matrimonio! Quello del mezzo secolo insieme è un grandissimo traguardo per le coppie che condividono amore e sacrifici, dedicando il loro tempo all’amore ed alla famiglia.

La redazione di Positanonews si unisce virtualmente alla gioia del momento ed augura alla splendida e longeva coppia di essere sempre felice come in questo giorno.