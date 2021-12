Piano di Sorrento, assurdo a Diego Ambruoso, va in ospedale per un incidente al ritorno trova la casa devastata dai ladri

Piano di Sorrento ( Napoli ) Assurdo a Diego Ambruoso, va in ospedale per un incidente al ritorno trova la casa devastata dai ladri. Una vicenda che ha dell’incredibile all’amico Diego, noto fotoreporter carottese . Dopo un incidente domestico va in ospedale, accompagnato dal collega e amico fotografo Peppe Coppola Photo 105, dopo una giorata al nosocomio sorrentino torna a casa al Cavone e la trova tutta devastata. Qualcuno è riuscito ad introdursi dal balcone di casa e ha creato un disastro. Una vergogna, non si può star tranquilli, un’azione doppiamente immorale, fatta durante un momento di grande difficoltà per Diego al quale diamo il nostro abbraccio