Piano di Sorrento, Artigiani Scotto la pizzeria che da i numeri e fa tombola. Qui si respira un’aria di allegria, si mangia benissimo a prezzi contenuti , rispetto altri posti, e ci si inventa sempre qualcosa. Visto che c’è Natale in vista ovviamente qui troviamo tanti elementi , fra cui anche la tombola, come arredo, e lo staff che da i numeri. Li vediamo infatti con le magliette personalizzate con i numeri e chi poteva avere il numero “10” di Maradona? U’ mast ovviamente. Insomma la vera tombola è il successo costante di questa pizzeria che a breve vedremo con nuovi spazi, ma in attesa si consiglia sempre di prenotare