Presso il Bar Cafiero a piano di Sorrento in Piazza della Repubblica (Piazza Mercato) domenica 5 dicembre e domenica 12 dicembre si terrà la degustazione dei loro straordinari panettoni artigianali in diversi gusti e fantasie in più per chi deciderà di comprarlo in omaggio c’è una bottiglia di prosecco, una splendida idea anche per fare un regalo in occasione di pranzi e cenoni natalizi.