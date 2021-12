Piano di Sorrento, a Villa Fondi Minnie e Topolino ad accogliere i bambini per la vaccinazione

Piano di Sorrento il commento del Vice Sindaco di Piano di Sorrento Giovanni Iaccarino che volentieri pubblichiamo, già ieri Positanonews ne ha parlato con tanto di diretta Facebook apprezzando l’iniziativa “Caro Michele, il bene che non fa notizia. In occasione del giorno dedicato alla vaccinazione per i più piccoli, abbiamo pensato di accogliere gli stessi con Minnie e Topolino, con distribuzione di caramelle e palloncini. Un modo per rendere meno ruvido il rapporto con la vaccinazione e con la speranza di aver contribuito ad una accoglienza gentile e delicata per i più piccoli.”