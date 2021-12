Piano di Sorrento, a Villa Fondi da gennaio 2022 cambiano le modalità per accedere alla vaccinazione. Ecco le novità

Piano di Sorrento. Il Sindaco Salvatore Cappiello comunica che, dopo fitta interlocuzione con i Sindaci di Meta, Sant’Agnello e Sorrento ugualmente coinvolti e d’intesa con il Direttore del Distretto sanitario dell’ASL Na3 Sud, al fine di far fronte ai disagi organizzativi legati all’afflusso di utenti e alla possibilità di presentarsi senza obbligo di prenotazione, le attività del Centro vaccinale di Villa Fondi, a partire da Gennaio 2022, saranno disciplinate come segue:

– nei giorni di apertura mattutina destinati alle attività di vaccinazione, ovvero: dal martedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.30, potranno vaccinarsi esclusivamente le persone che avranno ricevuto apposita convocazione da parte dell’ASL;

– nei giorni di apertura pomeridiana destinati alle attività di vaccinazione, ovvero: il lunedì, il martedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 19.00, ci si potrà recare, così come attualmente previsto, direttamente presso il Centro vaccinale anche senza convocazione; gli addetti presenti assegneranno a ciascuno un numero d’ordine.

Le vaccinazioni verranno somministrate dall’ASL sulla base della disponibilità delle varie tipologie di vaccino e del personale sanitario presente.

Tale nuova organizzazione si spera possa agevolare le attività di somministrazione dei vaccini riducendo al minimo le problematiche finora verificatesi.