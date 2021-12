Piano di Sorrento, a Natale si paga il ticket per il parcheggio. Il consigliere di opposizione Mario Russo: "Ma non era gratis?"

Piano di Sorrento. Il Comune nei giorni scorsi aveva reso noto che «A parziale modifica della precedente disciplina di cui alla D.G. n. 44/2020, la Giunta comunale con Delibera adottata in data 10 dicembre u.s. ha stabilito che nei giorni 25 e 26 dicembre, 1 gennaio, 25 aprile, 1 maggio e 1 novembre di ciascun anno, la sosta nelle strisce blu sarà gratuita». La notizia era stata ben accolta dai cittadini felici di non dover pagare la sosta almeno durante i giorni di festività nel periodo natalizio.

Questa mattina, giorno di Natale, il consigliere di opposizione Mario Russo ha voluto testare quanto dichiarato dal Comune ed in Piazza Cota ha provato a richiedere il ticket per il parcheggio ad una delle macchinette installate in loco. Cn sua grande sorpresa e disappunto la tariffa di parcheggio è stata regolarmente riscossa con validazione del ticket. E, quindi, si chiede come mai il sistema elettronico non sia stato adeguato alla nuova regolamentazione? E questi soldi adesso da chi saranno incassati?

In un video pubblicato sulla sua pagina Facebook Mario Russo documenta quanto avvenuto e così scrive: «Dopo le polemiche Social l’Assessore Marco D’Esposito modifica la disciplina della sosta nei festivi infrasettimanali nei giorni 25, 26 Dicembre e 1 Gennaio e seguenti, pubblicandolo sulla pagina di “governo” riscuotendo successo dai propri sostenitori benché fosse un semplice atto amministrativo. Forse per recuperare sprechi negli altri settori regala ai cittadini l’ennesimo “limone”. Ma i soldi indebitamente incassati a chi andranno? Ed i cittadini che stanno pagando da chi verranno risarciti? E come? Diventeranno sentenze del GdP e debito fuori Bilancio? Buon Natale».