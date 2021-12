Piano di Sorrento, a Mortora brutta caduta per un’anziana all’uscita dalla chiesa. Ricoverata all’ospedale di Sorrento

Piano di Sorrento. Un brutto Natale per un’anziana che questa mattina si era recata presso la Parrocchia di Mortora per partecipare alla Santa Messa del Natale. All’uscita dalla chiesa purtroppo ha perso improvvisamente l’equilibrio ed è caduta al suolo. La donna è rimasta a lungo sul marciapiede lamentando dei dolori alla spalla destra e l’impossibilità di muovere il braccio omolaterale. In suo soccorso le persone presenti che l’hanno tranquillizzata mentre qualcuno ha chiamato un’ambulanza. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Piano di Sorrento.

I soccorritori del 118 hanno, quindi, trasportato l’anziana presso il vicino ospedale di Sorrento dove è stata ricoverata per essere sottoposta agli accertamenti ed alle cure del caso.