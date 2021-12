Piano di Sorrento: a Mortora beneficenza per costruire una fattoria in Congo ed il presepe in una casa. “Il Signore viene dove siamo”: è così che Don Rito, parroco della Parrocchia Santa Maria di Galatea, in Mortora, a Piano di Sorrento, annuncia il presepe originale della Chiesa Carottese. “È nello spirito del Presepe del Settecento che rappresentava la realtà del suo tempo, Gesù è nato fra di noi!”

Inoltre, all’esterno della Chiesa di Mortora è stato allestito un banchetto dedicato alla beneficenza, per la costruzione di una fattoria a Luiza, in Congo, villaggio dell’associazione Don Valentino Salvoldi.