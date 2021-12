Piano di Sorrento: 3 posteggi per torrone, dolciumi e frutta secca in visa del Natale – IL BANDO

È indetto bando pubblico per l’assegnazione temporanea di n. 3 posteggi per l’esercizio del commercio su area pubblica in occasione delle festività natalizie, dislocati sul Corso Italia nel tratto da Piazza Cota a Piazza della Repubblica, con decorrenza dal 13 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022. In occasione delle festività natalizie si concedono, di consuetudine, aree pubbliche da adibire al commercio ambulante di prodotti alimentari tipici caratteristici per la festività, per il seguente settore merceologico alimentare: torrone, dolciumi, frutta secca dal 13 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022. Nel corso degli anni le istanze che pervengono a questo ente sono in costante aumento e che il territorio comunale non consente, per oggettive peculiarità afferenti le limitate disponibilità, la concessione a tutti i richiedenti.

ISTANZA_DI_CONCESSIONE_POSTEGGIO