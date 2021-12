……….PER NON DIMENTICARE. LE TRAGEDIE DEL MARE

Mercoledì 29 Dicembre, guidati dalla luce della nostra Madre celeste, la “Stella Maris”, ancora una volta numerosi ci riuniremo in preghiera in occasione dell’anniversario dell’affondamento della motonave “Marina di Equa”.

Negli anni passati, ricordando quel doloroso evento nel quale si inabissò la nave con l’intero suo equipaggio, ho ricordato gli aspetti tecnici e geografici del triste avvenimento, nonché lo sgomento e il profondo dolore della popolazione di tutta la penisola sorrentina che pianse ben ventuno dei trenta dispersi in mare.

Quest’anno, a quarant’anni dalla tragedia, vorrei porre in evidenza l’importanza di questo appuntamento che non vuole essere assolutamente una formalità, ma un incontro tra familiari, naviganti, associazioni ed autorità civili e militari per pregare con unica voce, dare testimonianza e fare memoria intensa unendo l’umano al divino. Fare memoria di trenta vite, di trenta storie e speranze che si interruppero in un solo minuto: tanto impiegò quella la nave per inabissarsi nell’oceano.

Tante e tante volte, pensando a quel doloroso avvenimento, mi sono chiesto quanto fu lungo quel minuto per coloro che lo vissero. Riesco, forse, ad averne appena contezza ricordando il disastroso terremoto che soltanto un anno prima, nel 1980, colpì la penisola sorrentina.

Questo nostro incontro, che rinnoviamo ogni anno, servirà anche al ricordo delle tante sciagure del mare, col pensiero rivolto agli scomparsi, particolarmente per quelle che ci colpirono più da vicino.

I dodici marittimi della nave “Stabia 1a ”, inabissatasi nella rada di Salerno il 25 gennaio del 1979.

”, inabissatasi nella rada di Salerno il 25 gennaio del 1979. I venticinque scomparsi della “ Tito Campanella” , perduta nel Golfo di Guascogna il 13 gennaio del 1984.

, perduta nel Golfo di Guascogna il 13 gennaio del 1984. Le centoquaranta persone, tra equipaggio e passeggeri, che persero la vita nel rogo del traghetto “Moby Prince” , la sera del 10 aprile del 1991, a seguito della collisione nel porto di Livorno con la petroliera “Agip Abruzzo”.

, la sera del 10 aprile del 1991, a seguito della collisione nel porto di Livorno con la petroliera I caduti, venti o forse più, sulla motobarca “Giovannina” degli Aponte, una feluca costruita agli inizi del secolo scorso nei cantieri di Marina di Cassano, che era in servizio tra Napoli e Sorrento quando fu barbaramente cannoneggiata dai tedeschi in ritirata, il giorno 11 Settembre del 1943, nel tratto di mare tra Torre Annunziata e Castellammare di Stabia.

Non possiamo tacere, infine, sui barconi che continuamente si perdono nel Mediterraneo, carichi di disperati alla ricerca di una vita decente, dignitosa, profughi da paesi ridotti in miseria da guerre fratricide e da egoismi responsabili. Il nostro mare, che i Romani chiamarono “mare nostrum”, diviene sempre più tristemente noto quale immensa bara.



La ricorrenza della tragedia della “Marina d’Aequa” è dunque motivo per fare memoria di tutte le tragedie del mare. E’ anche occasione di preghiera rivolta con fede alla “STELLA MARIS” affinché siano illuminate le menti di coloro che hanno responsabilità e non si debba piangere ancora per altre vite spezzate sui mari.

Ho avuto l’onore di conoscere, durante il periodo in cui egli è stato impegnato nel Convento di Montechiaro, padre Nicola Galeno, un carmelitano scalzo missionario per diciassette anni in Giappone. Gli ho chiesto di condividere questa giornata di preghiera con noi, dal convento in Legnano in cui oggi si trova. E’ stato emozionante per me ricevere questo pensiero da parte di uno dei suoi conoscenti, un montanaro: “ Gente di mare e gente di montagna: sembrano opposte, sono invece due facce della stessa medaglia. Non dobbiamo dimenticare: finché ricorderemo e pregheremo per loro, non moriranno mai.”

Padre Nicola Galeno ha composto, per la ricorrenza che celebriamo, questi versi dedicati ai dispersi in mare e alle loro famiglie:

DAL NAUFRAGIO ALL’APPRODO CELESTE

Fu come la tempesta su quel lago

di Galilea. Presto il mercantile

s’inabissò, ma nell’estremo istante

feci tempo a fissar il Crocifisso.

Non so perché m’invase tanta gioia

e dissi:” Quant’è bello, mio Signore,

affondare trovandomi con te!

Di certo tu risorgere saprai”.

Lui mi rispose: “Tu sarai con me

oggi stesso nel fulgido mio Regno!”

“Mamma, consorte, figli, ora sapete

d’ aver miglior intercessore in Cielo!

La funzione liturgica, che fu istituita da don Angelo Castellano e organizzata dalla Confraternita del Sacro Cuore di Maria e Giuseppe, si terrà nella Chiesa di San Giuseppe in Sant’ Agnello alle ore 18.00. Sarà presieduta dal nostro Arcivescovo, mons. Francesco ALFANO.

Vincenzo ASTARITA

Delegato Laico della “STELLA MARIS”, Arcidiocesi di Sorrento – Castellammare di Stabia.

Piano di Sorrento, dicembre 2021.