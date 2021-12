Peppe Barra arriva a Positano per il suo spettacolo e si lascia incantare dalla bellezza della città

Positano. Peppe Barra ha raggiunto la città verticale e si è incamminato per Via dei Mulini per raggiungere la Chiesa Madre dove terrà il suo spettacolo “Natalizia”, accompagnato dal sindaco Giuseppe Guida. Un appuntamento tanto atteso che rientra nel cartellone degli eventi natalizi di Positano e che ha attirato molte persone in chiesa per poter assistere ad un momento di arte e teatro.

Nel percorrere la strada che porta alla Chiesa Peppe Barra si è lasciato incantare dalla magia della città illuminata a festa per il Natale ed ha dichiarato ai nostri microfoni: “Positano è sempre bella”.