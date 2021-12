Penisola Sorrentina, via alle domande per il bonus fitti

A partire dal prossimo 15 dicembre è possibile presentare le domande per ottenere il bonus fitti, un contributo per il pagamento del canone di locazione.

Può farne richiesta chi è in possesso dei seguenti requisiti:

È necessario avere un Isee inferiore alla cifra di 22.500 euro;

Essere intestatari di un contratto di locazione valido nel 2021 e regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate;

Essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione 2021;

Non aver usufruito del Reddito di cittadinanza ed in particolare della quota del Reddito destinata all’affitto;

Essere in possesso del numero Iban (intestato al richiedente).

Le domanda possono essere presentate esclusivamente online dal 15 dicembre alle ore 18 del 2 febbraio 2022 attraverso la piattaforma https://bandofitti2021.regione.campania.it/