Penisola Sorrentina, problema terze dosi per l’ ondata di prime dosi in farmacia Palagiano ed Elifani, perchè ci sono state tantissime richieste di prime dosi e loro non riescono a fare tanti vaccini, il massimo è 20 a giorno sù per giù quando si riescono a fare. Inoltre devono calcolare che la seconda dose dev’ esserci dopo 15 giorni per i nuovi vaccinati e spesso questi vaccini faticano ad arrivare, trovandosi coì nel caos. In genere hanno gli spazi a parte, la Palagiano ad esempio ha uno spazio sotto, un altro problema che ci hanno segnalato è che devono impiegare un dipendente per i vaccini trovandosi in meno al punto vendita e spesso si creano file. La farmacia Elifani è stata una delle prime in Campania a farlo, da Giugno e questo comunque non sta incidendo ancora molto sulla campagna vaccinale che in Penisola Sorrentina sta andando a rilento. Il principale hub vaccinale Villa Fondi che comprende sia Piano di Sorrento, Sant’ Agnello, Sorrento e Meta è stato chiuso in questi giorni, ma il covid-19 non va in vacanza.