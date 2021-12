Penisola Sorrentina, odissea da Positano a Meta per la terza dose del vaccino contro il covid-19 a Villa Fondi

Penisola Sorrentina, odissea per la terza dose del vaccino contro il covid-19, scarseggiano le dosi di vaccino, terminate sia ieri che oggi sia presso l’ hub vaccinale a Piano di Sorrento sia a quello di Sant’Agata di Massa Lubrense . Insomma per fare questa ormai famosa terza dose si ci deve mettere solo in coda dal mattino perchè purtroppo se si va già nel primo pomeriggio saranno già terminate sicuramente come da due giorni a questa parte. Da Meta a Positano addirittura, sono in tanti che corrono, per paura di contrarre il virus nella variante omicron ma anche di perdere la validità del Green Pass.