Penisola Sorrentina, la Baia di Ieranto con Koulibaly nel nuovo calendario del Napoli

Koulibaly con la Baia di Ieranto, anche il Napoli sceglie i favolosi paesaggi di Punta Campanella. Dopo Paolo Sorrentino con il suo film da Oscar, anche il Napoli calcio sceglie gli splendidi scenari dell’Area Marina Protetta Punta Campanella per lanciare il calendario ufficiale 2022. Nella foto, il grande difensore del Napoli Kalidou Koulibaly con la splendida Baia di Ieranto sullo sfondo, zona B del Parco Marino. Il calendario ufficiale del Napoli, in edicola con il Corriere dello Sport, lancia anche un messaggio ambientalista: “riscaldiamo i muscoli, non il clima”.