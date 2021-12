Penisola Sorrentina: incontro tra gli operatori turistici della Penisola Sorrentina e il dottor Vincenzo Iaccarino, delegato alla realizzazione dell’Ospedale Unico. Riportiamo di seguito le parole di Sergio Fedele, Presidente Atex Campania, Fabio Colucci, Presidente Club dei 500, Franco Cappiello, Presidente Aicast Macroarea Penisola Sorrentina, Mario Colonna, Delegato Turismo Macroarea Aicast Penisola Sorrentina e Giovanni Rosina, Associazione Charter Campania.

Incontro tra gli operatori turistici della Penisola Sorrentina e il dottor Vincenzo Iaccarino, delegato dai Comuni della Penisola Sorrentina alla realizzazione dell’Ospedale Unico

“Abbiamo voluto incontrare il dottor Vincenzo Iaccarino all’indomani del conferimento di tale importante delega.

È stato molto utile e interessante ascoltare dalla Sua voce la lunga storia che ha portato alla concreta possibilità di vedere tra qualche anno l’Ospedale Unico della Penisola Sorrentina.

Il Dottor Iaccarino è stato il protagonista di questo iter che potrebbe consentire a tutto il nostro territorio di risolvere emergenze sanitarie che sono estremamente negative per residenti e turisti.

A nostro avviso è Importantissimo che Iaccarino sia stato nominato quale delegato della Penisola Sorrentina per la realizzazione di questo Ospedale per la conoscenza del progetto, per la Sua esperienza da addetto ai lavori e perla Sua tenacia caratteriale.

Abbiamo espresso la nostra totale collaborazione e disponibilità per tutto ciò che può essere utile per affrontare difficoltà che insorgessero e per trasmettere informazioni sull’argomento che vengano da una fonte autorevole come la Sua evitando strumentalizzazioni di qualsiasi natura.

Siamo estremamente soddisfatti per la Sua disponibilità nel tenerci informati e coinvolgerci, ovviamente per il ruolo che ci compete, sull’avanzamento di questo programma”.