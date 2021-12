Penisola Sorrentina, contagi da covid-19 fuori controllo

Ormai il numero dei positivi al Covid-19 aumenta a ritmi impressionanti nel territorio della penisola sorrentina. E non tutti i casi vengono portati alla luce. Lo confermano gli ultimi dati resi noti dal sindaco di Meta, Giuseppe Tito e dal consigliere comunale delegato all’emergenza Corrado Soldatini. In base al report della piattaforma regionale Sinfonia sarebbero ben 16 le nuove positività rilevate in città e questo porterebbe il totale delle persone alle prese con il virus a 63. Ma allo stesso tempo ci sono altri 18 cittadini che hanno comunicato l’esito positivo di test privati, per cui si arriverebbe addirittura a quota 81.

È piena emergenza anche a Massa Lubrense dove con gli ultimi 11 contagi comunicati dal sindaco Lorenzo Balducelli, il totale di positivi in città è schizzato a 108, il numero più alto di tutta la costiera sorrentina. A Sant’Agnello, sempre ieri, il sindaco Piergiorgio Sagristani ha reso noto che in città ci sono 31 persone alle prese con il virus.

Contagi in aumento anche a Sorrento. Nell’ultima settimana si contano 36 nuovi contagi il che porta il totale a 49. Numero destinato di certo ad aumentare in seguito allo screening gratuito in programma oggi e domani.

Se a questi dati aggiungiamo i 70 positivi dell’ultimo bollettino relativo a Vico Equense ed i 65 di Piano di Sorrento, si rileva che in tutta la costiera siamo già quota 404 (conteggiando anche i 18 ufficiosi di Meta). Numeri che non rappresentano il record per la zona, ma che preoccupano per la velocità con cui aumentano.