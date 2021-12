Penisola, scuole “nel 50% delle classi c’è il contagio”

Parla il dott. Antonio Coppola “nel 50% delle classi c’è il contagio ma pochi sintomatici. 300 tamponi al giorno per monitorare gli alunni. 150 positivi da Vico a Massa. Si prevede il triplo per Natale. Covid hospital di Boscotrecase senza posti.” Per chiunque volesse sottoporsi ad un tampone di controllo ricordiamo che si è aggiunto un nuovo centro a Sant’ Agnello alle spalle del comune, proprio con l’ obbiettivo di avere tempi più rapidi e meno file.

Fonte: “Agorà”